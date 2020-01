São Tomé e Príncipe recebe 5 milhões USD do Banco Mundial

O primeiro-ministro, citado pela agência noticiosa STP-Press, disse que o processo de transferência da verba ficou concluído apenas no final de Dezembro de 2019, “tendo sido resultado do novo acordo assinado em Outubro último com o Fundo Monetário Internacional.”

Jorge Bom Jesus acrescentou que “estamos igualmente na expectativa de receber, este mês de Janeiro, uma promessa feita em 2019 de sete milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento também de apoio ao Orçamento Geral de Estado.”