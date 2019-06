São Tomé e Príncipe ratificou o Acordo de Livre-Comércio Continental Africano

“São Tomé e Príncipe entregou sete instrumentos de ratificação, incluindo ao AfCFTA, tornando-se o 25.º Estado-membro a ratificar, antes do lançamento, a 07 de Julho, do maior bloco de comércio a nível mundial, na cimeira extraordinária sobre o AfCTFA no Níger. A África Que Queremos”, escreveu o responsável da União Africana.

“Tive também o prazer de receber os instrumentos de ratificação do Protocolo de Livre Circulação de Mercadorias e Pessoas de São Tomé e Príncipe, tornando-o o 3.º Estado a fazê-lo”, disse Faki Mahamat na mesma plataforma.

O acordo de livre-comércio pretende estabelecer um enquadramento para a liberalização de serviços de mercadorias e tem como objectivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos.

Dizer que o AfCFTA permitirá criar o maior mercado do mundo, uma vez que pretende envolver os 55 membros da União Africana, com um Produto Interno Bruto (PIB) acumulado a ascender a 2,5 biliões (milhões de milhões) de dólares (cerca de dois biliões de euros).