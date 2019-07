São Tomé e Príncipe: FMI acusa ex-PM de esconder dívidas e despesas

“Quando estivemos cá em Abril descobrimos que tinham sido feitas despesas na ordem dos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) que não tinham entrado nas contas que nos tinham sido apresentadas anteriormente”, disse Xiangming Li, chefe da missão do FMI para São Tomé e Príncipe.

Até ao final do ano passado, o FMI garantia que a situação macroeconómica do país era “boa”, mas seis meses depois, considera que a dívida pública está “praticamente descontrolada” e “atingiu um ponto de tal forma grave” que se torna necessário “tomar medidas muito difíceis” para a controlar.

Uma missão conjunta do FMI, Banco Mundial (BM) e Nações Unidas encontra-se no país a avaliar a situação macroeconómica do país e está a manter vários encontros com a classe política, empresarial e da sociedade civil.

“Também descobrimos que o tesouro tinha autorizado algumas entidades públicas a contraírem empréstimos junto dos bancos comerciais e esses empréstimos ascendem a 1% do PIB”, referiu Xiangming Li. “Esses 2% correntes das despesas que não estavam contabilizados e 1% corrente dos empréstimos contraídos pelas entidades públicas nos bancos comerciais significam um aumento de 3% do défice, o que faz com que o país exceda o indicador de referência estabelecido”, acrescentou a responsável do FMI.