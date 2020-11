Saldo do Fundo Petrolífero timorense cresceu 400 milhões USD no terceiro trimestre do ano O saldo do Fundo Petrolífero (FP) timorense cresceu 400 milhões USD no terceiro trimestre do ano, atingido os 18,47 mil milhões USD (15,54 mil milhões de euros) no final de Setembro, segundo dados hoje divulgados.