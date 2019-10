SADC defende inserção do kwanza no sistema de pagamento electrónico regional

O presidente do Órgão de Administração do Regime de Pagamentos (PSMB, na sigla inglesa) da SADC, o zimbabueano Andrew Mugari, referiu que o kwanza, moeda angolana, ainda não foi inserido no Sistema Integrado de Liquidação Electrónica (RGTS, na sigla inglesa) da comunidade, vigente desde junho de 2013, cuja moeda de referência actual é o rand sul-africano.

“O que esperamos dos nossos utilizadores, incluindo Angola, é que trabalhem no sentido de começarem a utilizar o sistema e que orientem os bancos comerciais para que, havendo necessidade de algum cliente transferir valores de Angola para qualquer país da região, poderá fazê-lo no mesmo dia”, afirmou hoje aos jornalistas, em Luanda.

À margem de uma conferência sobre o RGTS, que decorre até quinta-feira na capital angolana, Mugari referiu que a pretensão do órgão é transformar a SADC, constituído por 16 Estados-membros, “num único” país no sentido de que o sistema de pagamentos seja uniforme.

“Para que o sistema de pagamento seja feito em tempo real e algum cliente que queira fazer pagamento entre países seja feito no mesmo dia”, referiu, explicando que o banco central sul-africano é a unidade intermediária para esse processo.

Além do rand, o órgão espera igualmente que todas as moedas da região sejam incluídas na plataforma e pretende incluir também o dólar norte-americano no sistema, uma pretensão, no entanto, condicionada pelos “rígidos critérios” da Reserva Federal norte-americana.