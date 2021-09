Ryanair termina negociações com a Boeing sobre encomenda de MAX10

A Ryanair anunciou, nesta Segunda-feira, que terminaram as negociações com a Boeing para uma encomenda do modelo MAX10, devido a um desacordo sobre os preços.

“Estamos decepcionados por não conseguirmos chegar a um acordo com a Boeing sobre um pedido do MAX10”, disse o representante da Ryanair, citado num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

De acordo com a companhia aérea, a Ryanair e a Boeing desenvolveram conversações ao longo dos últimos 10 meses para uma encomenda do modelo MAX10.

Contudo, na semana passada ficou evidente que a diferença de preços entre as duas partes não seria ultrapassada e, por isso, ambos concordaram em “não perder mais tempo” com essas negociações.