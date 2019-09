Roadshow para venda de activos da Sonangol arranca no final de Outubro

A Sonangol vai alienar, no âmbito do ProPriv 2019-2022, cerca de sete dezenas de empresas participadas, estando previsto o início da abertura do capital da própria empresa em bolsa (OPI) em 2022, explicou a gestora, que falava num Seminário Metodológico sobre o ProPriv.

De acordo com a administradora, o processo de reestruturação da Sonangol, incluindo a OPI, vai garantir que o Estado “mantenha o controlo efectivo da empresa”.

A companhia vai dar início à alienação de activos este ano, com 20 empresas. Em 2020 será iniciada a venda de 26 empresas, em 2021, de 3, e em 2022 dá-se início à OPI da casa-mãe.

Em causa estão participadas nacionais e internacionais da empresa nos sectores da construção, hotelaria e turismo, transportes, sector financeiro, telecomunicações e tecnologias de informação, educação e imobiliário, entre outros. A maioria será vendida por concurso público internacional.

O Seminário Metodológico sobre o Programa de Privatizações, promovido pela comissão interministerial para a implementação do processo e pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), dirige-se a consultores, sector financeiro, juristas, empresas e demais interessados no programa. Começou ontem e termina hoje (dia 20 de Setembro) em Luanda.