Os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus 10 aliados (o grupo OPEP+, no qual se inclui a Rússia) chegaram a acordo, no dia 5, quanto ao nível de oferta em Fevereiro: vão aumentar a entrada de crude no mercado em 75 mil barris por dia, volume que se junta aos adicionais 500 mil barris diários de oferta de Janeiro.