Revolut atravessa oceano e chega à Austrália

A partir desta semana, os utilizadores já vão conseguir receber e transferir dinheiro numa questão de segundos. A fintech entrou assim no seu primeiro mercado fora dos limites da Europa, com a versão beta da aplicação.

“Enviar dinheiro entre o Reino Unido, a Europa e a Austrália tem sido, tradicionalmente, caro e moroso, com as transferências a demorarem até três dias úteis”, apontou Will Mahon-Heap num comunicado da empresa.

“Torná-las instantâneas e gratuitas entre clientes Revolut é um passo enorme para derrubar as fronteiras financeiras e manter o dinheiro no bolso dos nossos clientes”, explicou o responsável pela expansão internacional da empresa na região Ásia-Pacífico.