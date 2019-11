Restruturação do crédito entre os quatro desafios da nova gestão do BCI

A nova gestão do Banco de Comércio e Indústria (BCI), empossada nesta quarta-feira, pela ministra das Finanças, Vera Daves, elencou os desafios pela frente na estabilização financeira do banco.

O colégio de Administradores encabeçado por Zenaida Zumbi promete trabalhar na estabilização financeira do banco, na reestruturação do crédito, apostar no capital humano e na preparação do processo de privatização desta instituição financeira bancária pública.

A Chairwoman do BCI avança que será feita uma análise mais aturada e estruturada em termos de balanços, para aferir as rubricas onde incidem os prejuízos e vai apostar na recuperação do crédito malparado contabilizado em mil milhões Kz.

Desta feita, a nova administração terá de desenvolver vários mecanismos para a recuperação dos mesmos, para permitir o financiamento de outros projectos.

Os valores por recuperar foram disponibilizados ao mercado no âmbito do programa Angola Investe, já extinto, e do Balcão Único do Empreendedor (BUE).

Até Setembro último, o banco contabilizou prejuízos avaliados o equivalente em cinco milhões Kz e mais 500 mil USD.