Resseguro gasta mais de 50 mil milhões kz

Mais de 50 mil milhões kz saíram do País em 2019 sob forma de resseguro cedido, segundo dados da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguro (ARSEG).

No relatório anual, a entidade indica o ramo de "Diversos” como o que mais cedência registou, seguido da "Petroquímica” e "Incêndios e elementos da natureza”. Comparativamente ao ano de 2018, os referidos sectores indicam taxas de cedência de 107,6; 82,6 e 75,2%.



Em 2019, o mercado contou com 28 seguradoras licenciadas com excepção da Glinn Seguros, Mandume Seguros, AAA Seguros, por caducidade da licença, e a Meu Seguros, por revogação, deixaram o mercado.



A ARSEG leva a cabo uma profunda avaliação integral da qualidade dos activos das seguradoras angolanas.



Quanto aos prémios de seguros directo, os dados asseguram que, apesar do ramo vida ter crescido muito em 2019, o seu peso na carteira global de prémios continua muito residual e ronda à volta de 2,5%, o que leva a reflectir nas políticas de incentivo a estes produtos, sobretudo de capitalização, pois, grande parte dos seguros de vida que ainda são feitos são meramente para obtenção de crédito bancário.



Os prémios de seguro directo, segundo a ARSEG, cresceram em termos globais cerca de 30,6%, quando comparados com os de 2018. O ramo que mais cresceu foi o de outros danos em coisas com cerca de 96,2% de crescimento, transportes (66,8) e vida que em 2019 cresceu cerca de 44,4%.



O sector com maior peso na estrutura da carteira do mercado continua a ser o de acidentes, doenças e viagens, que representou em 2019 cerca de 55,6% do total de prémios de seguro directo, seguido do ramo automóvel (12,4) e Petroquímica com 9,5% na estrutura global de prémios. Os prémios do ramo automóvel reduziram 1,9%.