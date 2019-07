Reservas mundiais de petróleo aumentam 0,4%

De acordo com o relatório da Eni, a produção de petróleo mundial registou um crescimento global de 2,5 milhões de barris/dia, dos quais 88% devidos aos EUA, que alcançou um novo recorde, consolidando a primeira posição no ranking dos produtores mundiais. Os valores aumentaram também no Brasil e na Noruega.

Os EUA entraram também para o comércio internacional de crude, duplicando os volumes de exportação e entrando para a classificação top dez. Houve uma importante recuperação para o Canadá, que excedeu o limite de 5 Mb/d e um recorde também para a Rússia, que acelerou na segunda metade do ano.

Houve no entanto crescimento zero para a OPEP, que apesar dos aumentos nos países do Golfo (especialmente a Arábia Saudita), sofreu perdas devido às sanções impostas ao Irão (-0.2 Mb/d) e ao colapso da Venezuela (-0.6 Mb/d).

O novo recorde de produção de “tight oil” continuou a aumentar a quota de crudes “sweet light”, que subiram para acima dos 20% mundialmente. Apenas o light crude Americano WTI, cobre 60% do crescimento global.

O colapso da Venezuela e do México e a retracção do Irão prevaleceram sob os aumentos na Arábia Saudita e no Iraque, reduzindo o peso do crude “medium sour” pela primeira vez abaixo dos 40%, com impactos nos diferenciais de preço e na refinação.

No balanço regional de petróleo de 2018, é anulado pela primeira vez o défice das Américas, o qual tinha chegado a exceder os 5 Mb/d na última década. O surto na produção dos EUA e o crescimento no Canadá superaram a demanda doméstica, originando um acentuado declínio da dependência do petróleo Norte-Americano.