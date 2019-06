Reservas em Kz suportam crescimento da base monetária

O volume de dinheiro gerado pelo Banco central de Janeiro a Abril registou sucessivo crescimento passando de 1,6 bilhões Kz para 1,8 bilhões Kz na data em observação, segundo os mais recentes dados estatísticos divulgados pelo Banco Nacional de Angola.

Na base deste aumento estão as reservas bancarias que representam 75% do montante, ou seja, 1,3 bilhões Kz ao passo que as notas e moedas em circulação compõem os restantes 25% cerca de 455,9 mil milhões Kz.

Relativamente as reservas bancarias, não só influenciaram o aumento da base monetária pelo seu expressivo peso como também pelo crescimento continuo verificado ao longo destes quatro meses. Assim, de Janeiro a Abril, as reservas registaram um aumento de 194,7 mil milhões Kz crescendo assim em 16% neste período.

