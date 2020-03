Reservas da Forex na China caem menos do que esperado

As reservas cambiais da China caíram 8,779 biliões USD para 3,107 trilhões USD em Fevereiro de 2020, quando se verificavam 3,15 trilhões USD no mês anterior e comparadas com o consenso do mercado de um declínio de 15,497 bilhões USD, em meio a um enfraquecimento da moeda Yuan devido a temores sobre a rápida disseminação de casos do COVID- 19 e o seu impacto na economia chinesa.

O valor das reservas de ouro subiu de 99,24 biliões USD para 100,85 biliões no final de Janeiro. As reservas cambiais da China - dados, gráfico histórico, previsões e calendário de lançamentos - foram actualizadas pela última vez em Março de 2020.