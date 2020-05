Segundo aComissão Nacional do Mercado de Valores, em Madrid, a Repsol regista perdas de 27,7%, correspondentes a 447 milhões de euros nos primeiros três meses do ano.

De acordo com o relatório os resultados são reflexo da decisão da petrolífera em manter os serviços básicos de abastecimento mantendo funcionais as instalações, incluindo as estações de serviço, sete complexos industriais: cinco em Espanha, um em Portugal e outro no Peru.