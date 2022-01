Repsol aposta nos EUA com compra de activos de gás e petróleo de xisto da Rockdale

A Repsol comprou os activos de gás e petróleo de xisto (shale oil) da norte-americana Rockdale Marcellus por 222 milhões USD, cerca de 200 milhões de euros, assumindo ainda cerca de dois milhões USD em dívida, diz a Lusa que cita a informação da plataforma Marketline.

Com a aquisição, a Repsol afirma-se como um player relevante no mercado norte-americano do gás natural, ao reforçar a sua capacidade de produção no país. Os activos da Rockdale localizam-se no estado de Pensilvânia, onde a Repsol já detém activos de exploração de gás natural.

A empresa encontrava-se em insolvência desde Setembro do ano passado, tendo requerido protecção ao abrigo do Capítulo 11 da lei de falências. A Repsol apresentou a licitação vencedora no passado dia 16 de Dezembro, tendo o negócio sido concretizado no dia 29 do mês passado. Os activos da Rockdale passaram a ser oficialmente da Repsol a 1 de Janeiro.

A empresa norte-americana detém e opera o equivalente a mais de 17 mil hectares de poços produtores, e produz mais de três milhões de metros cúbicos diários, segundo o jornal espanhol El Economista. A Rockdale tem ainda 100 locais identificados para possíveis explorações futuras.

Citada pela mesma publicação, a Repsol defende a aposta no gás natural, cujos preços estão em máximos históricos, como “a solução mais eficiente para promover uma transição estruturada na direcção de um futuro com baixas emissões”.