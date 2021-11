Rentabilidade trava extensão dos bancos

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, considerou recentemente na cidade do Huambo, que a insuficiência de rentabilidade nas operações financeiras impossibilita a abertura de mais agências em todas as regiões do País, situação que pode ser suprimida com a figura do agente bancário, uma vez prestar todos os serviços em nome dos bancos comerciais.

José de Lima Massano, que interveio, via Zoom, no 10º Fórum de Economia e Finanças, avançou que “não é possível” esta cobertura em todas as localidades, pelo que o BNA tem estado a elaborar normas facilitadoras para a realização de operações financeiras, é caso dos pagamentos móveis, em que se podem fazer transferências de valores e receber salários sem a necessidade de se deslocar a uma agência bancária.

“Fizemos sair, recentemente, uma norma permitindo que os próprios terminais de pagamento possam ser utilizados para o levantamento de numerário. Estamos num processo de certificação de bancos comerciais e vamos já com cerca de seis bancos em produção. Teremos, até à primeira quinzena de Dezembro, todos os bancos certificados, e no primeiro trimestre do próximo ano haverá maiores facilidades”, sublinhou.

A figura do agente bancário e pagamentos móveis são, sustentou, serviços alternativos que vão complementar e reduzir a necessidade de, sobretudo no final do mês, ter uma grande concentração de pessoas nas agências e cobrir também a falta das mesmas em algumas regiões.