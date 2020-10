Renergen assina acordo de fornecimento de GNL com a Logico

O produtor nacional de gás natural e hélio da África do Sul, Renergen, assinou um acordo de fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) com o provedor de serviços de transporte de nicho da África do Sul Logico Logistics.

No início deste ano, a Renergen assinou um acordo com a Total South Africa para a comercialização e distribuição conjunta de GNL - que agora será transportado pela Logico - para as estações de serviço da Total ao longo da rota N3 entre Joanesburgo e Durban.

“Os caminhões bicombustíveis são, sem dúvida, o caminho a seguir e a capacidade de implementação está à nossa porta. Os caminhões a gás se tornarão uma realidade a médio prazo, quando a Renergen expandir sua produção e pegada na África do Sul e as perspectivas para a energia verde forem muito animadoras ”, disse Clint Brook, Diretor Executivo da Logico.

A Renergen está actualmente desenvolvendo o projecto Virginia Gas no Estado Livre, que será desenvolvido em fases com a primeira produção prevista para 2021. A primeira fase de construção incluirá a conexão de poços existentes a um novo gasoduto. A fase também incluirá a construção de uma nova planta de hélio e GNL.

Assim que a nova planta estiver operacional, a empresa irá parar de produzir gás natural comprimido e substituí-lo por GNL, pois a demanda por GNL deve aumentar significativamente em toda a África do Sul. Renergen prevê que a fase 2 do projecto terá início em 2023.