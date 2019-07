Renault: Vendas caem penalizadas sobretudo pelos mercados emergentes

No total foram vendidas 1.938.579 unidades, segundo dados do fabricante automóvel francês hoje divulgados em comunicado.

Na Europa, a Renault conseguiu resistir à queda do mercado e manteve o volume de vendas registado na primeira metade do ano passado, com 1.070.641 veículos vendidos, apesar da queda do mercado doméstico de 2,5% com 379.454 unidades vendidas.

Segundo o Notícias ao Minuto, os modelos comerciais tiveram um aumento expressivo, que contribuiu para mitigar os efeitos da quebra de vendas na Europa de 7,5%, o dobro do crescimento de 3,7% deste segmento.