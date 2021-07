Reino Unido 'reprova' auditoria da KPMG

O Financial Reporting Council (FRC) criticou, recentemente, a qualidade das auditorias feitas pela KPMG Britânica aos bancos no Reino Unido, apurou o Mercado.

O descontentamento do regulador britânico reside no facto de a empresa de auditoria (KPMG) falhar às exigências regulamentares nos três últimos anos. “É inaceitável que falhem pelo terceiro ano”, lê-se no comunicado da instituição do Reino Unido, no qual contesta o desempenho da auditora que também está representada em Angola.

Os resultados da inspecção à KPMG não mostram melhorias e foram encontradas novas falhas nas auditorias de bancos, razão pela qual lhe foi atribuída a pior pontuação.

Nas sete maiores empresas de auditoria do Reino Unido, incluindo a Ernst & Young e a Deloitte, quase 30% de toda a contabilidade estava abaixo da média no ano até o final de março, segundo o relatório anual do Conselho de Relatórios Financeiros. A meta fica abaixo os 10% que o regulador britânico definiu.

Face à importância sistémica dos bancos para a economia do Reino Unido, a FRC anunciou que vai supervisionar de perto as acções da KPMG, a fim de garantir que os resultados sejam tratados em tempo útil. A auditora acolheu as recomendações do regulador que serão implementadas ainda este ano.