Regulamentação e corrupção são os maiores problemas no petróleo e gás em África, diz o estudo

De acordo com um relatório sobre as Perspectivas de Evolução do Petróleo e Gás em África, lançado por esta consultora especializada em organizar grandes eventos nesta indústria, o continente representa um pouco mais de 7% da exploração de petróleo e gás mundial e, “apesar do optimismo, enfrenta grandes desafios”.

Para além da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias mundiais, “que está a ter um impacto negativo na economia mundial”, a Africa Oil and Week aponta que a produção interna chinesa está a abrandar e, com isso, “a necessidade de importar petróleo e gás de África”, um dos tradicionais fornecedores destas matérias-primas ao gigante asiático.

“A incerteza regulatória é um grande desafio para África”, escrevem os analistas, apontando que “as implicações das mudanças políticas e das tendências financeiras nos actores estatais africanos podem ter efeitos profundos na definição das políticas e da regulamentação”.

Para além disso, afirmam, “a corrupção e a transparência são um segundo desafio desafiante”; a corrupção “complica e prolonga o investimento e o desenvolvimento do projecto, ao mesmo tempo que aumenta o risco de operar em África para as companhias petrolíferas internacionais”.

A par das dificuldades tradicionais de investir em África, as regras mais apertadas de combate à corrupção tornaram a transparência e uma ‘due dilligence’ [informação detalhada sobre o financiamento dos negócios e parceiros comerciais] detalhada essenciais para o sucesso no continente”.

Dizer que os dois maiores produtores de petróleo na África subsaariana - Nigéria e Angola - devem lançar rondas de licitação este ano, e a Guiné Equatorial, Guiné, Uganda, Gabão e República do Congo têm rondas em curso.

Recorde-se que a próxima conferência organizada pela Africa Oil Week realiza-se na Cidade do Cabo, de 4 a 8 de Novembro, e terá dois dias dedicados a 16 países específicos, entre os quais estão Moçambique e a Guiné Equatorial.