Reguladores limitam actuação da Banca no mercado de capitais

As Instituições Financeiras Bancarias (IFB) deixam de prestar serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados prestados a partir de 1 de Janeiro de 2023, segundo uma nota conjunta dos reguladores do sistema financeiro.

Em documento, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Banco Nacional de Angola (BNA) informam que as licenças serão automaticamente revogadas na data supracitada.

Realçam ainda que os bancos que não prestam serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados há mais de 365 dias, as suas licenças consideram-se automaticamente revogadas a partir desta quarta-feira, 10 de Novembro de 2021, independentemente do prazo supramencionado.

Os reguladores na sequência do estabelecido no n.º 2 do artigo 440.º, da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio, sobre o Regime Geral das Instituições Financeiras (LRGIF), definiram o prazo, os termos e condições da transferência dos serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados prestados, actualmente, por Instituições Financeiras Bancárias (IFB), para as Instituições Financeiras não Bancárias (IFNB) ligadas ao Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

“É, deste modo, estabelecido que as IFB devem transferir, até 31 de Dezembro de 2022, os serviços e actividades de investimentos em valores mobiliários e instrumentos derivados, previstos no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro”, lê-se no documento.