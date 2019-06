Reforma Europeia dos Fundos Monetários marca ﬁm da indústria

A aprovação da Reforma Europeia dos Fundos Monetários (MMFR) a 21 de Janeiro de 2019 marcou o início do fim dos fundos monetários, um segmento de mercado com mais de 1,2 trilião de euros, que teve de se adaptar aos limites das novas regulações.

De acordo com a analise publicada pelo Fund People, o sector foi forçado a escolher entre entre permanecer sob o fundo do mercado monetário com suas respectivas

restricções de investimento e liquidez ou converter em fundos de dívida de curto prazo.

O principal fonte de dados estatísticos sobre o sector de fundos europeus e gestão de activos, a associação observa como em alguns países o fluxo líquido para monetário é zero.

Algo que explicam pela mudança de regulamentação europeia. Mas mesmo com o contexto adverso, há gestores que se recusam a eliminar completamente esse tipo de produto de seu alcance.

Analisados os fundos pertencentes à categoria do mercado monetário global produziu-se uma interessante radiografia. Primeiro, que as monetárias na Europa ainda se mantenham. Destes, aqueles que bebem o euro continuam a ser a maioria (58 fundos), embora o dólar dos EUA segue de perto (54 fundos) e também têm a força da moeda ame

ricana em seu favor.

Com foco apenas nos euros monetários, dois gerentes são levantados como os referentes por número de produto, Amundi e UBS, com 6 e 5 fundos, respectivamente. Eles são seguidos por BlackRock e Candriam com 4 e AXA IM, BNP Paribas, Eurizon e JP Morgan AM com 3 cada.

O mais comum é que as empresas internacionais mantenham pelo menos um valor monetário em seu alcance para os clientes que o exigem. Este é o caso da Aberdeen Standard Investments, DWS, GAM ou Schroders.

No entanto, a verdade é que esses produtos parecem estar a passar por uma jornada no deserto da lucratividade num contexto de baixas taxas de juros que limitam seu potencial de rentabilidade ao máximo e que, além disso, espera-se que seja mantido por mais tempo.

De facto, há muito poucos fundos monetários aos quais o investidor tem acesso (as classes mais antigas de cada produto são sempre incluídas) que obtêm não apenas retornos de curto prazo, mas também retornos de

médio e longo prazos.

“Muitos títulos seguros oferecem rendimentos zero ou ultra baixos e, agora que a maioria dos bancos centrais parou de elevar as taxas de juros, é difícil encontrar retornos de caixa fáceis e atraentes”, diz Neil Dwane , estrategista global de acções.

E a situação é complicada no caso dos monetários, uma vez que eles investem precisamente nas emissões de curto prazo do mercado e, portanto, nos cupons menos atraentes do ponto de vista da rentabilidade. Embora a fotografia seja a mais devastadora em termos gerais, existem algumas excepções no mercado, fundos que conseguem permanecer em território positivo a curto, médio e longo prazo. No caso de fundos como Bankoa- Fundo de Poupança, Mediolanum Premier S, CS Curto Prazo B, Trea Cajamar Mediolanum Fondcuenta curto prazo.