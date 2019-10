Receitas do IVA na importação atingem 8 mil milhões KZ Oito mil milhões 299 milhões e 119 mil kwanzas é o valor já arrecadado com a cobrança, de 01a 13 deste mês, do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em mercadorias importadas, duas semanas após a entrada em vigor do referido tributo.