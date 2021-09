Receitas da Huawei deverão cair pelo menos 25,61 mil milhões este ano

O presidente da Huawei,Ren Zhengfei,avançou esta sexta-feira que as receitas da empresa provenientes da venda de smartphones irão estar no intervalo entre 25,61 e 34,14 mil milhões de euros este ano, noticiou a ‘Reuters’.

Apesar de a tecnológica chinesa estar a “adaptar-se às sanções impostas pelos EUA” desde 2019, as novas áreas de negócios relacionadas com o 5G não deverão compensar as perdas do negócio de dispositivos, sustentou Eric Xu,empresário e co-fundador do Baidu,durante uma entrevista em Pequim.

Recorde-se que Donald Trump integrou a Huawei numa lista negra de exportação, impedindo-a de ter acesso a tecnologia de origem norte-americana necessária para o seu negócio.

As sanções atingiram de forma particularmente severa o negócio de smartphones da Huawei.

Segundo a empresa Canalyz, durante um curto período, a Huawei, que era a maior fornecedora de smartphones do mundo, saiu do ranking dos cinco maiores vendedores da China no segundo trimestre pela primeira vez em mais de sete anos.