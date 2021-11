Receita petrolífera aumentou 37% em Outubro

A Receita fiscal Petrolífera em Outubro cifrou-se em 744,8 mil milhões Kz, um crescimento de 201,9 mil milhões Kz face a Setembro. Este aumento de 37% ocorreu numa altura em que o País exportou mais de 35 milhões de barris a um preço médio de 74,01 USD.

Cálculos do Mercado, com base nos dados do Ministério das Finanças, indicam um acréscimo da receita arrecadada pela concessionária em 1%. Em Setembro, a concessionária arrecadou cerca de 403,9 mil milhões Kz, já em Outubro o valor fixou-se em 406,5 mil milhões Kz, a justificar o aumento das receitas está o facto de que em Outubro o número de Blocos com contribuição significativa e o preço médio foram superiores em relação a Setembro.

O Bloco 17 contribuiu 30% em termos de arrecadação de receita a concessionária nacional, cerca de 224,58 mil milhões Kz, seguido do Bloco 15 com 12%, aproximadamente 141,35 mil milhões Kz, o Bloco LNG com 19% perto de 141,19 mil milhões Kz, seguem-se os Blocos 0 A Cabinda, 32, 31 e o Bloco 0 B Nemba com 9%, 7%, 5%, respectivamente.

Em relação ao período homólogo as Receitas Petrolíferas cresceram 121%. Em Outubro de 2020 o montante rondava os 337,36 mil milhões Kz, resultado da forte propagação da COVID-19, do declínio da produção, da queda dos preços do barril e do acordo de cortes da OPEP, esses factores provocaram a queda da produção de petróleo e consequentemente uma redução nas quantidades exportadas de crude, o que se traduz em menos receita para o País.

As últimas do Cartel

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) decidiram, na sua 22.ª reunião ministerial, manter o que estava acordado desde Julho: aumentar em mais 400 mil barris diários a sua produção de Dezembro. Os Estados Unidos queriam mais.

A OPEP+ realizou a reunião mensal de fixação das quotas de produção e não procederam a alterações no plafond para Dezembro.

O grupo de produtores decidiu manter o actual plano delineado em Julho aumentar a oferta em 400 mil barris por dia, todos os meses, até ao final do ano. Isto numa altura em que a procura está a superar grandemente a oferta, impactando o aumento dos preços.

Com a perspectiva de défice da oferta de petróleo no mercado, depois de a OPEP+ não ceder aos apelos para abrir as torneiras além do que estava delineado, o banco suíço aponta para a continuação da subida do crude de referência para as importações europeias.

Apesar da pressão de grandes nações consumidoras, como os EUA e o Japão, para que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (o grupo OPEP+) acelerarem a colocação de crude adicional no mercado, a decisão ficou-se pelo status quo.

Quando o presidente, Joe Biden, pressionou os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (grupo OPEP+) no sentido de reduzirem os preços do petróleo com um grande aumento da produção, ele alertou para as consequências caso o cartel rejeitasse o seu apelo: “Sobre o que estamos a pensar fazer em relação a isso, tenho relutância em dizer antes de fazer”.

Agora, Biden tem que aliar as palavras à acção, ou corre o risco de parecer impotente na sua disputa perante o cartel petrolífero.

Sobre as receitas petrolíferas

Segundo o Ministério das Finanças, a informação sobre a receita petrolífera do País é elaborada com base nas declarações fiscais submetidas à Administração Geral Tributária, AGT, pelas companhias petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional, sendo que o total é o resultado da soma dos impostos petrolíferos e a receita da concessionária constituída pelo valor declarado pela mesma após a dedução dos 5% a que tem direito.

O pagamento dos impostos é efectuado um mês após a realização dos carregamentos petrolíferos, o que significa que os dados de Agosto referem-se às exportações do mês de Julho, acrescenta.

Os impostos petrolíferos considerados são o Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP), o Imposto sobre a Produção do Petróleo (IPP) e o Imposto sobre a transacção do Petróleo (ITP).

O Ministério clarifica igualmente que o preço médio está indexado ao preço do mercado e não ao preço de referência fiscal determinado conjuntamente pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e o MINFIN.

A produção petrolífera no País

O país produziu cerca de 307,13 milhões de barris de petróleo de Janeiro a Setembro, contra os 356,28 milhões barris produzidos no mesmo período de 2020, menos 49,2 milhões, o que representa uma queda de 14%, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

O País começou o ano a produzir 35,1 milhões de barris no mês de Janeiro, correspondendo a uma média de 1,13 milhões barris de petróleo por dia, contra os 1,2 previstos anteriormente. No mês seguinte a produção caiu para 31,84 milhões de barris, registada como a menor produção mensal até ao momento.

Abril foi o mês que mais se produziu, com uma produção de mais de 35,3 milhões de barris, a uma média de 1, 18 barris de petróleo por dia. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 83, 7 mil milhões de pés cúbicos.

Já em Setembro a produção fixou-se em 33,3 milhões de barris, menos 1,7 milhões em relação ao mês de Agosto, com uma média diária de 1,11 milhões barris de petróleo contra 1,27. Contudo, a produção de petróleo, condensados e LPG foi de 33,9 milhões, correspondente a uma média diária de 1,13 milhões, a eficiência operacional das instalações foi de 90,59 % contra 92,27% previsto.