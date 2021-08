Receita fiscal com moedas digitais pode financiar plano Biden

As moedas digitais podem contribuir para o financiamento do plano de investimento em infra-estruturas do presidente Joe Biden, de 1,2 triliões USD (um bilião de euros), se a proposta em discussão no Congresso for aprovada.

Segundo a agência de notícias Lusa, uma das fontes de receitas que os senadores propuseram, com a aprovação do documento, foi a imposição aos intermediários bolsistas da obrigação de informarem os serviços fiscais sobre as vendas dos seus clientes de moedas digitais.

Esta decisão pode abrir caminho a uma maior regulação das moedas digitais, algo que o governo Biden quer, a par de um maior cumprimento de deveres fiscais.

A medida pode originar uma receita fiscal de 28 mil milhões USD, ao longo de 10 anos, pelas contas dos serviços do Congresso.

Mas a verba pode ficar curta rapidamente. Se se considerar o investimento previsto para reparar todas as pontes consideradas estruturalmente deficientes, está-se a falar de 25,6 mil milhões USD, de acordo com a Administração Federal de Autoestradas.

Assim, o dinheiro que os contribuintes não mantenham em sua posse vai pagar os investimentos, que incluem estradas, pontes, sistemas de transporte de água, acesso à internet de banda larga ou a rede de transporte de electricidade. Biden já classificou o seu plano como um “investimento geracional”, comparável à construção da ferrovia transcontinental no século XIX ou ao sistema de auto-estradas interestatal, construído nos anos 1950.

Ao fim de meses de negociações, o Senado aprovou a proposta bipartidária de investimento em infraestruturas, por 69 votos a favor e 30 contra. Agora, segue para a Câmara dos Representantes.

Segundo a Associated Press, o mercado das cripto moedas atingiu um valor estimado de 1,8 biliões de USD. Basicamente, são linhas de código informático assinadas digitalmente de cada vez que passam de um proprietário para outro. Sem ligação a bancos ou governos, permitem aos utilizadores gastar ou receber dinheiro de forma anónima. Isto é apelativo para os libertários, as pessoas desligadas da sociedade ou os ditos ‘millennials’ (grosso modo, os nascidos no final do milénio passado), mais propensos à assunção de riscos, que acreditam que o sistema financeiro está viciado.

Mas também favorece a lavagem de dinheiro, os criminosos internacionais, os traficantes de drogas e os piratas informáticos, que se apoderam de sistemas, que só libertam mediante o pagamento de um resgate.

A moeda digital mais transaccionada é a bitcoin, cuja unidade está valorizada em torno dos 45 mil dólares, 31% abaixo dos 64.800 que atingiu em Abril.