Receios em torno da oferta mantêm Brent acima dos 100 USD

Os preços do petróleo estão a valorizar, esta terça-feira, impulsionados pelas preocupações em torno de interrupções no fornecimento em consequência da guerra na Ucrânia e das sanções entretanto impostas, noticia a Reuters. O Brent continua assim a ser negociado acima dos 100 dólares por barril, um patamar que foi superado na semana passada.



Há momentos, de acordo com o Investing, o barril do Brent valorizava 3,5% para 101,43 USD por barril.



Na segunda-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril encerrou no mercado de futuros de Londres acima dos 100 USD, no seguimento da invasão da Ucrânia pelos russos e do aumento de sanções impostas a Moscovo.



A invasão na Ucrânia entra no sexto dia, depois das negociações entre as delegações ucranianas e russas não terem conseguido acordar um cessar-fogo - mas ficou planeada uma segunda ronda de conversações nos próximos dias.