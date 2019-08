Receios com conflito comercial entre EUA e China marcam queda das bolsas europeias

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,30%, para 4.793,60 pontos, em linha com as principais praças europeias esta terça-feira, 27 de Agosto. O foco dos investidores é a evolução do conflito comercial entre Estados Unidos e a China.

Pequim e Washington já levaram a cabo reuniões e mostram abertura para negociar uma resolução pacífica da chamada Guerra Comercial, contudo têm também anunciado novas tarifas, aumentos de tarifas ou a inclusão de mais produtos na lista de bens a ser taxados. Com os últimos desenvolvimentos, os investidores assumem uma postura receosa.

O actual contexto das relações comerciais entre EUA e China tem aumentado os receios de uma recessão económica mundial e, por isso, as principais bolsas europeias reagem em queda.

Em Lisboa, dez empresas cotadas negoceiam em queda, seis em alta e duas inalteradas.

As desvalorizações dos títulos da Nos (-0,87%), da Pharol (-2,14%), da Mota-Engil (-1,19%), do BCP (-0,68%), da Sonae (-0,91%) e da Jerónimo Martins (-0,79%), contribuem para a má performance do PSI 20.

A contribuir para está a Nos, ao subir 0,29% ara 5,205 euros, bem como a EDP Renováveis, que aprecia 0,42% para 9,59 euros.Já do lado oposto está o BCP, ao ceder 0,49% para 0,2050 euros, assim como a EDP, que perde 0,12% para 3,357 euros.