RDC recebe 47 milhões USD para responder a pandemia do COVID-19

O Conselho Executivo do Grupo Banco Mundial aprovou na Quinta Feira (02.04) cerca de 47 milhões USD em financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) para apoiar actividades de emergência ligada ao combate do COVID-19.

De acordo com a instituição, as equipas beneficiaram de treinos e equipamentos médicos para garantir a detecção rápida de casos e o rastreamento de contactos, de acordo com as directrizes e o plano da (OMS) Organização Mundial da Saúde, anunciou.

O projecto visa fortalecer a capacidade do governo congoles democrático em controlar a disseminação da pandemia do COVID-19, concentrando-se em províncias críticas.

“Existe uma necessidade urgente de apoiar o governo da RDC em seus esforços imediatos para conter a epidemia COVID-19 em Kinshasa, que actualmente é o epicentro, a fim de evitar a rápida propagação entre as populações e acima de tudo, interromper o progresso em direcção às outras províncias”, informou Jean-Christophe Carret em comunicado.



Esse apoio imediato inclui financiamento, aconselhamento e assistência técnica para ajudar os países que enfrentam as consequências económicas e de saúde provocada pela pandemia do novo coronavírus.

O Grupo Banco Mundial está mobilizar assistência rápida de 14 mil milhões USD para fortalecer os instrumentos de resposta dos países em desenvolvimento que estão a enfrentar à pandemia de COVID-19, de modo acelerar a velocidade de recuperação.