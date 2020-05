Rand sul-africano em queda histórica

O Rand da África do Sul caiu para um nível recorde em relação ao dólar norte-americano em Abril, com a cotação de 19,35/USD.

De acordo com a Bloomberg, a queda resulta de quatro factores, nomeadamente um deficit fiscal cada vez maior e uma dívida pública crescente; queda na classificação de crédito deixando o país no “fundo do lixo”; expulsão de um importante índice de títulos rastreado por biliões de dólares em fundos; e a implosão da economia em meio a um estrito bloqueio de coronavírus.

Segundo os analistas, a moeda atingiu fundo do poço e já não pode descer mais, o caminho será para a recuperação, pois há sinais de que as más notícias são precificadas e a margem pode estar pronta para uma recuperação, à medida que os mercados emergentes se recuperam da devastação da pandemia de coronavírus.

A tentativa de recuperação do rand de um recorde de baixa de 19,35 por dólar está a incentivar os negociadores de opções a cortarem as apostas nas perdas adicionais. A volatilidade implícita, que mede as oscilações esperadas com base no preço das opções de compra e venda do rand, caiu abaixo da volatilidade real no final de Março, sugerindo que as negociadoras esperavam que as flutuações começassem a moderar. Esse spread continuou a aumentar e agora é o maior em quase 11 anos.