Rand sul-africano começa semana mais forte após relatório de empregos nos EUA

No início do dia o rand foi negociado a 14,3000 em relação ao dólar, cerca de 0,2% mais firme do que o encerramento anterior. O dólar (DXY) pairou perto de uma baixa de um mês em relação aos seus pares.

O rand subiu na Sexta-feira depois que o relatório de empregos dos EUA ficou abaixo das expectativas do mercado, com o Fed tornando a recuperação do mercado de trabalho uma condição para reduzir as suas compras de activos da era pandémica.

Junto com outras moedas sensíveis ao risco, o rand se move regularmente com as mudanças nas perspectivas da política monetária dos EUA.

As divulgações de dados económicos desta semana incluem os números do produto interno bruto (PIB) da África do Sul (ZAGDP = ECI) na Terça-feira, bem como os números da produção de Julho (ZAMAN = ECI) e da conta corrente do segundo trimestre (ZACACT = ECI) na Quinta-feira .

Analistas ouvidos pela Reuters prevêem que o PIB cresceu 0,6% trimestre a trimestre (ZAGDPN = ICE) , com ajuste sazonal, mas não anualizado no trimestre Abril-Junho - ante 1,1% no período anterior de três meses, reflectindo uma recuperação económica lenta da pandemia COVID-19.

O título de referência do governo para 2030 foi pouco alterado na manhã de Segunda-feira, com o rendimento caindo 0,5 ponto base para 8,805%.