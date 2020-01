“Queremos colocar o nome de Angola na agenda internacional”, confirma ministra sobre missão em Davos

Entre cumprimento de sua agenda de trabalho no encontro internacional, Vera Daves de Sousa proferiu algumas palavras sobre a participação do País. “O primeiro objectivo é continuar com a nossa estratégia de colocar o nome de Angola na agenda internacional. Pretendemos levar a cabo uma estratégia de confiança aos investidores nacionais e internacionais em Angola”.

Por outro lado, a mesma relata que estar no Fórum confere a possibilidade para “ apresentar oportunidades que a economia angolana tem para os investidores”. Uma medida na qual a delegação angolana “está comprometida”, uma vez que “diversificação económica é sem dúvida, uma das palavras chave.

Por fim, assegurou que “o trabalho não termina com o fim da participação em Davos”, havendo uma continuação do trabalho junto “ a própria organização do Fórum para preparar a nossa participação para o próximo ano e para os que hão de vir”.

É de relembrar, Vera Daves reuniu na terça-feira com a presidente do Fundo Norueguês (NORFUND), Olaug Svarva, e com a directora para África do Fórum Económico Mundial, Elsie Kanza. E apresentou a agenda económica de Angola, num evento promovido pelo conglomerado financeiro internacional DowJones / Wall Street Journal.