Quatro milhões e meio de pessoas abandonaram emprego nos EUA em Novembro

Quatro milhões e meio de pessoas abandonaram voluntariamente os seus postos de trabalho nos Estados Unidos durante o mês de Novembro de 2021, o número mais alto desde que há registo, divulgou terça-feira o Gabinete de Estatísticas do Trabalho de Washington.

De acordo com a Lusa que cita a agência Efe, o número recorde enquadra-se no que foi batizado, por parte da imprensa e alguns sectores económicos, como “a grande renúncia”, um fenómeno em que milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram os seus postos de trabalho durante os últimos meses, seja para procurar outros empregos ou para abandonar o mercado de trabalho.

As quatro milhões e meio de renúncias de Novembro representam mais 370 mil face ao mês anterior, de acordo com os dados do Governo estadounidense.

Por sectores, os que experimentaram um maior aumento da perda de empregados foram os serviços de hotelaria e restauração, os de saúde e assistência social e o de transporte, armazéns e fornecimentos, por esta ordem.

Paralelamente, no último dia de trabalho de novembro havia nos Estados Unidos 10,6 milhões de postos de trabalho por ocupar, menos 500 mil que no final de outubro.

Quanto às novas contratações, o mês de novembro de 2021 fechou com 6,7 milhões de novos contratos, um valor muito semelhante ao do mês anterior.

Finalmente, 1,4 milhões de pessoas perderam o seu emprego em novembro através de despedimentos, um número também semelhante ao de Outubro, segundo o gabinete federal.