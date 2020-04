Quatro maiores bancos chineses temem queda de activos

Por: Hernany Pena Luís

Os maiores bancos da China alertam para um impacto na rentabilidade e na qualidade dos seus activos no exercício de 2020, uma vez que cumprem as ordens do governo para conceder empréstimos a taxa juro de 5,44% para 5,34% às empresas afectadas pelo surto do novo coronavírus.

Desde que começaram a intensificar os números de casos em Janeiro, Pequim ordenou que os bancos do país aumentassem sua assistência ao esforço de recuperação nacional, para concederem créditos as empresas problemáticas e ao mesmo tempo, reduzindo as taxas de juros.

Esse "serviço nacional" é uma prática comum para empresas estatais na China e geralmente inclui a tomada de decisões não comerciais para ajudar a economia à custa dos lucros. "Essa é uma preocupação que os grandes bancos devem atender: “o chamado serviço nacional necessário", disse May Yan, chefe da maior entidade de pesquisa de activos financeiros da China, sucursal da UBS (Entidade Gestora de Activos).

Espera-se que a qualidade dos activos dos bancos fique, por isso, sob pressão em 2020.

Phyllis Liu, analista da S&P Global em um relatório recentemente publicado, mencionou que espera que as margens líquidas dos quatro grandes bancos da China caiam, principalmente devido a cortes forçado na taxa básica de juros 4.15% para 4.05%.