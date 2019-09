Quase 2.000 empresas entram voluntariamente no IVA

Pelo menos 1.700 empresas optaram por aderir voluntariamente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), juntando-se assim aos 424 grandes contribuintes que entram obrigatoriamente no regime geral no próximo dia 1 de Outubro, revela o director nacional do IVA. Ontem de manhã, em declarações ao Mercado, Adilson Sequeira revelava-se satisfeito com a adesão voluntária de um elevado número de empresas, que excedeu todas as expectativas.

“Esperávamos atingir estes números apenas até meados de 2020”, afirma o responsável da Administração Geral Tributária (AGT), adiantando que as adesões voluntárias ao regime geral estão a crescer todos os dias. “As empresas estão a entender os regimes e a ver o que melhor se adapta à sua actividade”, diz, lembrando, contudo, que, após a entrada no regime geral ser aprovada pela AGT, não há recuo.

A partir de Janeiro de 2021, a entidade procederá à actualização do cadastro, entrando para o regime geral as empresas com volume de negócios ou operações de importação superiores ao equivalente a 250 mil USD, e para o transitório as com volume inferior.

Cabinda ‘favorecida’

A taxa do IVA, que na prática vem substituir o imposto de Consumo (IC), é de 14%, mas a Assembleia Nacional aprovou, em Agosto, um regime de excepção para a província de Cabinda, onde será de 2%. “Isto implica que 2% serão descontados na importação e venda de bens, ou seja, transmissões internas. Mas [este regime] não abrange os serviços, que permanecem nos 14%”, alerta Adilson Sequeira, adiantando que um contribuinte que compre uma mercadoria na província e queira transportá-la para outra, será taxado pela diferença face aos 14%.

Entretanto, as pequenas e médias empresas (PME) certificadas pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) devem proceder ao pagamento do IVA trimestralmente, nos meses de Abril, Julho, Outubro e Janeiro até ao exercício económico de 2020, sendo o imposto apurado mediante a aplicação da taxa de 3%, a título de IVA, sobre o volume de negócios efectivamente recebidos, excluindo os isentos nos termos do artigo 12.° do Código do IVA respeitante aos três meses anteriores.

Estes contribuintes, recorde-se, têm o benefício de deduzir à colecta do IVA trimestral a entregar ao Estado, o correspondente de 4% do IVA suportado nas suas aquisições de bens e serviços, desde que efectuem a submissão mensal do mapa de fornecedores.

No apuramento do Imposto Industrial (II) definitivo, devem deduzir na matéria colectável os impostos pagos trimestralmente, reduzindo assim o II definitivo a entregar ao Estado.

As PME podem renunciar ao regime de tributação e optar pelo regime geral de tributação do imposto às suas operações tributáveis (liquidando e deduzindo o IVA). A mudança para este regime produz efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da submissão da declaração de alterações para mudança de regime de tributação, depois de aprovado pela AGT, estando assim obrigadas ao cumprimento nos mesmos termos dos contribuintes cadastrados na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes.

Os agentes económicos, sendo do regime transitório, durante os exercícios de 2019 e 2020 podem renunciar ao regime de tributação que se encontrem enquadrados e optar pelo geral, desde que preencham alguns requisitos previstos no Código do IVA. A AGT recomenda que os agentes enquadrados no regime transitório façam a opção para o gera para puderem ter o direito à dedução mensal e/ou reembolso do IVA suportado em caso de crédito fiscal.

Segundo a AGT, a inclusão dos contribuintes no regime transitório irá permitir a aplicação gradual do regime geral mediante as condições dos contribuintes e a redução da complexidade e das exigências do próprio imposto, permitindo assim que as PME sem contabilidade organizada nem condições informáticas entrem gradualmente no sistema geral do IVA.

Receita deste ano é incerta

Com o IVA, o Estado pretendem nomeadamente, alargar a base tributária, com efeitos positivos na receita fiscal, mas, por enquanto, não há previsões actualizadas. O Orçamento Geral do Estado 2019 Revisto (OGE2019-R), recorde-se, previa uma receita de IVA próxima dos 250 mil milhões Kz neste ano, mas no pressuposto de que o imposto tivesse entrado em vigor a 1 de Julho, o que não se verificou.

No entanto, o director do Centro de Estudos Tributários (CET) da AGT, Hermenegildo Kosi, avançou recentemente que, em 2022, o IVA pode representar cerca de 5% do PIB não petrolífero, rendendo aos cofres do Estado, até lá, cerca de 810 mil milhões Kz. A previsão indica que, em 2020, as receitas atinjam os 422 mil milhões Kz, mas, tendo em conta o desempenho do IVA noutros países, o seu peso na economia nacional é reduzido. No Senegal, pesa 12%, na África do Sul, 11%, e em Moçambique e Togo, 9%.

Recorde-se que, do ponto de vista financeiro, as empresas são apenas intermediárias, entregando ao Estado o IVA recebido e deduzindo o suportado, salvo nos casos em que sejam ela mesmas as consumidoras finais.

Por outro lado, o novo Código do IVAindica que os subsídios a preços e operacionais foram revistos em baixa, dada a necessidade de se “reduzir o esforço do Tesouro”. Na prática, foi feito o “redimensionamento das despesas com transferências, com destaque para as despesas com as subvenções, a preço e operacionais, visando reduzir o esforço financeiro do Tesouro”, refere o documento.

IEC tributa luxo

Hermenegildo Kosi avançou há três meses ao Mercadoque a colecta do Imposto Especial de Consumo (IEC), aprovado para tributar bebidas, tabaco e produtos de luxo em coabitação com o IVA, está projectada em 120 mil milhões Kz por ano até 2022. “O IEC visa tributar de forma diferenciada e agravada alguns bens específicos de consumo supérfluos. A função deste imposto é disciplinada de comportamentos”, sublinha o responsável.

O director do CET salienta ainda que os derivados de petróleo estão isentos do IVA, mas são tributados pelo IEC à taxa de 2%, sendo considerados um produto essencial para o desenvolvimento da economia nacional.

No ano passado, recorde-se, a acção da AGT permitiu inverter o quadro de estagnação da arrecadação de receitas fiscais, com uma colecta de cerca de 36% acima do previsto no OGE.

Entretanto, o Imposto Único sobre a Microactividade Empresarial (IUMAE), a ser introduzido no próximo ano, vai contribuir para reduzir os níveis de informalidade económica em pelo menos 10%, prevendo-se o cadastro de 550 mil contribuintes.

Ordem ajuda contabilistas

A pensar nas dificuldades das empresas cm o novo imposto, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) criou o Grupo Técnico de Apoio à Implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado em Angola (GTAI – IVA), para apoiar os contabilistas no processo de implementação do IVA, de forma a que este tenha sucesso. Na prática, foram criados grupos de trabalhos nas sete regiões tributárias, sendo que as acções de formação se iniciaram em 2018, tendo já abrangido mais de dois mil membros. E as formações continuarão após a implementação do IVA, até deixar de haver solicitações para o efeito.

Ao Mercado, Cristina Silvestre, coordenadora-adjunta do (GTAI – IVA) explica que as empresas cujos contabilistas membros da OCPCA tenham feito a formação estão mais protegidas. “Ao longo da prática, se [o contabilista] encontrar dificuldades, nós existimos para lhe dar o apoio de que precisa”, afirma.

Cristina Silvestre acrescenta que as formações a realizar, para além de continuarem com os módulos, vão ter reforçada uma componente prática. “Falamos, por exemplo, do preenchimento da declaração periódica e respectivos anexos, pois a primeira declaração e anexos serão submetida já a 30 de Novembro”, diz.

Horácio Feijó, coordenador do Núcleo de Luanda do GTAI-IVA, afirma que há ainda dúvidas entre membros da classe, desde o preenchimento do modelo seis (início de actividade) até aos regimes a adoptar. E avança que os meios mais frequentes para os esclarecer são electrónicos - redes sociais, correios electrónicos e pareceres escritos.

A OCPCA criou no seu site oficial um veículo de comunicação para todos os seus membros, onde estes podem submeter questões sobre o IVA, para serem esclarecidas no prazo máximo de uma semana.