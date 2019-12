Quarta fábrica de lapidação de diamantes entra em funcionamento

A infra-estrutura arranca com 50 quadros angolanos e com o suporte técnico de 25 técnicos qualificados provenientes da Índia, cuja missão é a formação e a transferência de conhecimento para a mão de obra nacional. Em 2020 está previsto aumentar os trabalhadores angolanos para 100 e no ano seguinte para cerca de duas centenas.

Com um investimento inicial de 25 milhões de dólares – 5 dos quais investidos directamente na implementação desta nova fábrica – prevê-se que em 2020 este montante ascenda a 60 milhões de dólares e em 2021 a 82,5 milhões de dólares. O volume de produção estimado para a KGK Angola em 2019 é de 60 milhões de dólares, prevendo-se que suba para 120 milhões de dólares em 2020 e para 160 milhões de dólares em 2021.

Diamantino Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, que presidiu à cerimónia de inauguração, congratula-se com este novo investimento: “vai acrescentar mais-valias significativas ao nível da qualidade das novas parcerias e dos novos projectos que venham a ser desenvolvidos”.

Para o Presidente do Conselho de Administração da KGK, Navrattan Kothari, “ a aposta está alinhada com a do poder executivo para o sector dos diamantes em Angola, onde queremos criar emprego, desenvolver competências e criar riqueza, contribuindo activamente para que Angola reforce o seu papel como um importante país ao nível da lapidação de diamantes”.

Eugénio Bravo da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da SODIAM, E.P., olha para este projecto como “vantajoso e capaz de reforçar a capacidade de lapidação de diamantes em Angola de forma significativa. Com a KGK passamos a contar com quatro unidades de lapidação em pleno funcionamento antes do final de 2019”.

Os diamantes lapidados pela KGK Angola serão negociados em todos os países nos quais o Grupo está presente, depois de devidamente certificados pelo GIA – Gemological Institute of America. Serão também utilizados na produção de peças de joalharia.