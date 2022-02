Putin e Biden derrubam ouro de máximos de oito meses

O ouro caiu de máximos de oito meses depois de o Kremlin ter acordado reunir-se com Washington para debater as tensões geopolíticas entre Ucrânia, Rússia e Ocidente.

De acordo com Jornal de Negócios, o metal amarelo segue a desvalorizar 0,3% para 1.891,98 USD a onça, depois de ter subido para 1902,48 USD a onça, renovando um máximo de 11 de junho. Prata, platina e paládio seguem esta tendência negativa.

Para os analistas o ambiente de calmaria, conjugado com a possibilidade da Reserva Federal norte-americana poder subir as taxas de juro já em Março, criará uma moldura de volatilidade para o ouro, já que não haverá um ambiente de crise a Leste que justifique a procura por este activo refúgio, além de que com a subida dos juros, os investidores acabam por se afastar do metal amarelo que não remunera juros.

"Tudo indica que o ouro irá permanecer volátil nas próximas semanas. Caso a situação continue a acalmar, o ouro pode perder pelo menos 50 USD na próxima semana", apontou John Feeney, gestor da Guardian Gold Australia, em entrevista à Bloomberg TV.

Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg que compara a "nota verde" com 10 divisas rivais está na linha de água, a subir 0,05% para 95,75 pontos. Já o euro segue a subir 0,11% para 1,1373 USD. Há uma semana que a moeda única europeia constituiu a linha de suporte em 1,13 USD.