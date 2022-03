Purifiltro factura quase meio milhão de dólares em 2021

A empresa focada no tratamento de águas doméstica e industrial, Purifiltro obteve uma facturação acima dos 200 milhões Kz (mais de 400 mil dólares) em 2021, afirmou o CEO da instituição, Jaime Soares, em declarações ao Mercado.

Segundo o responsável, a empresa registou um crescimento significativo face a 2020, o que é satisfatório e permite que a Purifiltro cumpra as obrigações fiscais e financeiras com o Estado e com os colaboradores.

Sem avançar os lucros obtidos, Jaime Soares garantiu que todo valor está a ser reinvestido no crescimento da empresa como forma de aumentar a capacidade de resposta no mercado nacional.

O que mais contribuiu para o crescimento da empresa, explicou, foram as parcerias estabelecidas, criação dos túneis de sanitização para o combate à COVID-19 e a aposta na produção de sistemas de tratamento de água industrial.

A Purifiltro tem hoje mais de 100 trabalhadores (todos nacionais), garantiu Jaime Soares para mais adiante afirmar que o recrutamento tem sido extensivo para todos, mas tendo sempre como prioridade a mão-de-obra nacional.

Com representações em três províncias (Luanda, Huambo e Benguela), a empresa, dentro do plano de expansão, prevê alcançar 60% do território nacional até ao segundo semestre de 2023 e ter um total de 22 lojas.

“Até ao final do ano temos como meta atingir 50 mil clientes”, assegurou.

Precisou ainda que a Purifiltro é uma empresa de capital 100% angolano e com estratégia e políticas comerciais que lhes permite posicionar e autovalorizar-se no mercado.

A Purifiltro tem o sistema de carvão activado com ultra porosidade, o que permite a eliminação de 99,9% das bactérias e resíduo da água, melhorando o grau de salinidade, turbidez e o odor da água.

Segundo Jaime Soares, os purificadores possuem uma tecnologia para a separação molecular da água e trabalham com os mais avançados filões de polipropileno para a retenção de partículas ultrafinas.

Com base no responsável, a Purifiltro criou pontos para consumo de água purificada e filtrada grátis em todas as lojas,de modo que o consumidor conheça os serviços e assim consigam também atrair mais clientes.

“Nos últimos anos, a Purifiltro tornou-se numa marca de referência e isso demonstra o crescimento da empresa, mas temos muito que trabalhar. Infelizmente, ainda não respondemos os 0,5% da população”, reconheceu.

Sublinhou, igualmente, que a empresa assegura a manutenção preventiva e correctiva de todos os projectos implementados. “A Purifiltro efectua a manutenção para garantir o aumento do tempo de vida útil dos equipamentos”, assegurou.

Face ao surgimento da COVID-19, referiu, a Purifiltro destacou-se com a apresentação de um novo produto no mercado, o túnel de desinfestação que tem tido muitas solicitações, não só no País mas também na República Democrática do Congo (RDC).

A Purifiltro, a nível de mercado, está com uma procura boa, tanto do sector petrolífero, hoteleiro, comunicação, como do imobiliário. “A Sonangol e a Cameron são os nossos principais clientes”, avançou.

Capacidade de montagem

De acordo com Jaime Soares, a Purifiltro tem uma capacidade de montagem anual de 5. 280 a 13.200 purificadores, visto que diariamente pode montar entre 20 a 50 filtros.

Quanto à aquisição da matéria-prima, informou que nem tudo é importado, a empresa encontra 60% do produto no mercado interno (Fabrimetal e na Floteck).

Adiantou ainda que está para breve a construção da primeira linha de produção da Purifiltro cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2023.

Maiores dificuldades

A principal dificuldade da Purifiltro, esclareceu Jaime Soares, é a falta de financiamento ou crédito para o sector em que está inserido e a disponibilidade das instituições públicas em trabalhar com empresas nacionais.

Lembra que até à data não obtiveram resposta sobre a parceria que pretendem firmar com o Executivo para a recuperação da estação de tratamento de água (ETA) com vista a mitigar a problemática da seca na província do Cunene.

“O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente abraçou o projecto de dessalinização de água em parceria com uma empresa estrangeira quando a nível do mercado local temos feito isso em grande escala. Somos uma empresa que nunca foi financiada, creio que deveríamos ter mais apoio e incentivo”, disse.

Para o responsável, seria muito bom poder trabalhar em projectos de grande envergadura com o governo e considera prazeroso em dar soluções às problemáticas de água existente no País.