PSI-20 em maré vermelha enquanto Mota Engil é a única cotada com ganhos

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no vermelho, com o PSI-20 a ceder 0,47% para os 5536,31 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, apenas a Mota Engil registava ganhos nos primeiros minutos da negociação, com uma subida de 0,15%.

De acordo com o Negócios, todos os chamados "pesos pesados" (as empresas com maior peso na Bolsa) negociavam em baixa. O maior recuo é registado pelo BCP, que ainda não recuperou do tombo de ontem, depois do Credit Suisse ter considerado que as acções do banco estavam sobrevalorizadas.

O BCP, que cai esta manhã 1,54%, interrompe, assim, um rally positivo de várias semanas que chegou a dar uma valorização total superior a 35% às suas acções.



A cair também, estão as duas EDPs, com a Renováveis a recuar 1,04% e a casa-mãe a perder 0,78%, em linha com o sector eléctrico nos mercados internacionais, que continua muito volátil e a ser muito fustigado com a crise dos preços da energia. Na mesma linha, a Galp também regista perdas, com um recuo de 0,42%.