Protteja Seguros abre primeiro balcão fora de Luanda

O acto de abertura da representação foi orientado pelo presidente do Conselho de Administração desta instituição, Kianda Almeida Trozo.

Segundo o gestor, a implementação do balcão de atendimento no Huambo enquadra-se na estratégia da instituição, em parceria com a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola.

Informou que a instituição está a ajudar no crescimento do sector de seguros, através da inovação e melhoria da qualidade do serviço prestado: saúde, viagem, responsabilidade civil e escolar, automóvel, agrário, acidente de trabalho, mercadorias e transportes, caução, automóvel, riscos e engenharia, embarcação, multi-riscos (comércio e indústria) e responsabilidade civil desportiva.