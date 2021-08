Prorrogado prazo de candidaturas para concessão do terminal do porto do Lobito

O Ministério dos Transportes prorrogou para até ao dia 30 de Setembro deste ano, o prazo de apresentação das propostas para o concurso público internacional de concessão do Terminal Polivalente de Contentores e de Carga Geral do Porto do Lobito, na província de Benguela.

“Solicitado pelos concorrentes, e com vista a melhorarem o conteúdo das suas propostas, a Comissão de Avaliação do Concurso informou a todos os concorrentes sobre a extensão da data limite para entrega das propostas”, explica o documento, datado de 19 de Agosto de 2021.

“As Filipinas, a China, os Emirados Árabes Unidos, e a França são alguns dos países que apresentaram candidaturas ao concurso público”, lê-se na nota.

Requisitos para o concurso

Entre outras valências, os candidatos devem ter capitais próprios realizados, não inferiores ao equivalente a 25 milhões USD, um volume de negócios médio anual dos últimos três exercícios fiscais não abaixo ao correspondente a100 milhões USD.

Os interessados deverão ainda ter, directamente ou através de subsidiárias, uma participação não inferior a 25% em pelo menos três operações de concessão de terminais portuários, nos últimos três anos.

Os concorrentes deverão apresentar as propostas em suporte físico e digital até ao dia 30 de Setembro na sede da Empresa Portuária do Lobito.

O terminal de contentores do Porto do Lobito dispõe de 414 metros de cais, com uma profundidade de 14,7 m para navios de 50 mil DWT e uma capacidade operacional de 250 mil contentores/ano.

O Porto conta igualmente com um terminal mineiro com 310 metros de cais, uma área total de 200 mil metros quadrados e capacidade para receber navios de 50 mil DWT, enquanto o Porto Seco ocupa uma área de 90 mil metros quadrados.