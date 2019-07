Propostas de investimento sobem 14% em cinco meses

A AIPEX - Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, recebeu, em 2018, segundo dados fornecidos ao Mercado pelo Chairman da instituição, Licínio Contreiras, 71 propostas de investimentos contra as actuais 62 assinalada nos primeiros cinco meses do ano, com registo de aumento de 14%.

Por outro lado, o organismos responsável pela atracção de investimentos privados no País registou, entre Agosto de 2018 e Maio do corrente ano 133 propostas de investimentos privados avaliadas em 823 milhões USD, observando, igualmente, níveis de crescimento em relação aos últimos anos.

Este incremento nas intenções de investimentos, por conta da AIPEX está a ser estimulado, de acordo com alguns especialistas também pela entrada em vigor, a 26 de Junho do ano passado, da Nova Lei de Investimento Privado.

Das 133 propostas, o sector industrial conta 63 projectos, avaliadas em 419 milhões USD, comércio 34 propostas (87 milhões USD), serviços 16 propostas (58 milhões) e o sector da agricultura beneficiou de oito propostas estimadas em 113 milhões USD. Com três propostas de investimentos seguem os sectores de hotelaria e turismo (17 milhões USD) e educação com 28 milhões USD respectivamente. O sector da construção civil, que já foi um dos ramo que beneficiou de mais investimentos no País tem apenas duas propostas orçadas em 25 milhões USD.

Quando à evolução dos investimentos, o documento da AIPEX em posse do Mercado indica também que em 2018 foram registados 570 milhões USD, sendo que entre Janeiro e Maio desde ano, as 62 propostas de investimento foram estimadas em 254,6 milhões USD.

Assim sendo, em Janeiro a AIPEX recebeu 10 propostas com um volume de investimentos de 98 milhões USD e em Fevereiro 32 propostas orçadas em 32 milhões USD. No mês de Março, a agência recebeu 17 propostas de investimentos envolvendo 86 milhões USD. Nos meses subsequentes (Abril e Maio), a AIPEX contou 27 intenções de investimentos envolvendo 38,6 milhões USD.

A província de Luanda continua a liderar as intenções de investimentos privados com 97 projectos, seguindo-se, respectivamente, as províncias do Cuanza Sul com 10 e Benguela com seis projectos. Com cinco encontram-se as províncias de Cabinda e de Malanje. As regiões do Huambo e da Huíla contam duas propostas de investimentos, enquanto três províncias, nomeadamente Zaire, Namibe e Lunda Sul têm apenas uma proposta de investimento registadas, de acordo com números da AIPEX.

Consta que das 133 propostas de investimentos foram já implementados apenas 29, tendo criado 1,690 postos de trabalho. A maioria desses projectos, de acordo com a AIPEX foram implementados nas províncias de Luanda, Bengo, Benguela e Malanje. No que concerne a criação de empregos, no geral, as 133 propostas de investimento tendem a gerar 8,645 postos de trabalho a cidadãos nacionais e 661 a expatriados.