Projecto de Apoio ao Crédito aprova 13 pedidos

Na globalidade, as 13 solicitações de apoio creditício estão avaliados em 20.911.769.466,00 Kz.

As solicitações de financiamento ascendem 98, globalmente avaliadas em 237.481.587.717,00 Kz.

Por sectores, a agricultura ocupa o primeiro lugar, com seis projectos, seguida da indústria (5), enquanto as pescas e a agropecuária aparecem com apenas uma solicitação, cada.

Quanto aos bancos a que foram submetidas as solicitações, o Banco Millennium Atlântico (BMA) destaca-se, com 22, seguido do Banco Internacional de Crédito (BIC, 19) e o Banco Angolano de Investimentos (BAI, 18).

Relativamente ao financiamento aprovado, cinco projectos são de responsabilidade do BIC, seguido do Banco de Indústria e Comércio (BCI, 4) e do BAI (3)