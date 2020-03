Produção petrolífera angolana cresceu para 1,39 milhões de barris por dia em Fevereiro

Os valores publicados registam um crescimento na produção diária durante o segundo mês do ano, depois de este valor ter diminuído em 23 mil barris de Dezembro de 2019 para Janeiro de 2020.

Angola manteve a posição de segundo maior produtor africano de crude na OPEP, atrás da Nigéria.

A Nigéria, líder africana na produção petrolífera, viu a sua produção diária crescer para 1,789 milhões de barris por dia, um aumento de 29 mil barris face aos 1,760 milhões de barris de Janeiro.

Durante praticamente todo o ano de 2016 e até Maio de 2017, Angola liderou a produção de petróleo em África, posição que perdeu desde então para a Nigéria.

O mais recente relatório da OPEP refere também que, em termos de "comunicações directas" à organização, Angola terá produzido 1,387 milhões de barris por dia em fevereiro, menos 27 mil barris por dia que no mês anterior.

Os números obtidos através de "comunicações directas" contrariam o aumento na produção que consta nos números obtidos pela “OPEP” junto de fontes secundárias, embora estes valores estejam próximos.

Os dados de fontes oficiais nigerianas presentes no relatório apontam para um aumento de quatro mil barris por dia em Fevereiro, para 1,742 milhões.

Os membros da “OPEP” e os seus parceiros, incluindo a Rússia, tinham anunciado uma diminuição adicional da produção de petróleo em pelo menos 500 mil barris por dia, numa estratégia para sustentar os preços.

As expectativas da organização e seus aliados foram, entretanto, goradas devido à desaceleração económica mundial motivada pela epidemia provocada pelo novo coronavírus, que levaram a OPEP a rever em forte baixa a previsão de crescimento da procura mundial de petróleo.

No relatório mensal sobre o mercado do petróleo hoje divulgado em Viena, a OPEP estimou, a partir de agora, uma expansão da procura de 60 mil barris por dia e sublinha que, "tendo em conta os últimos acontecimentos, os riscos de deterioração mais do que compensam os indicadores positivos e deixam antecipar mais amplas revisões em baixa do crescimento da procura".

Até agora, a “OPEP” apontava para um acréscimo da procura de 990 mil barris por dia em 2020.

Assim, a estimativa da procura global de petróleo em 2020 é a partir de agora de 99,73 milhões de barris por dia, com um consumo acrescido no segundo semestre face ao primeiro. Estas estimativas partem do princípio de que a atividade económica se vai normalizar até ao quarto trimestre.