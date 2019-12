Produção na construção subiu em outubro na zona euro

De acordo com o Eurostat, as maiores subidas homólogas foram registadas, em outubro, na Roménia (24,6%), Hungria (20,5%) e Bulgária (3,1%), enquanto as quebras mais significativas tiveram lugar na Polónia (-4,1%), na Eslovénia (-4,0%), na Bélgica e no Reino Unido (ambos com -2,6%).

Na variação em cadeia, a Eslovénia (5,1%), a Suécia (4,1%) e a Hungria (3,2%) registaram os maiores avanços, enquanto Polónia (-5,7%), Roménia (-3,4%) e Alemanha (-2,8%) tiveram os principais recuos.

Em Portugal, a produção na construção aumentou 2,0% na comparação homóloga e progrediu 0,2% face a setembro.