Produção industrial da China cresce em Julho ao ritmo mais lento desde 2002

No mês passado, a produção industrial na segunda maior economia mundial registou um aumento homólogo de 4,8%, em julho, menos 1,5 pontos percentuais do que no mês anterior, disse o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Trata-se do ritmo de crescimento mais lento desse Fevereiro de 2002.

Segundo a consultora britânica Capital Economics, os dados mostraram que a desaceleração da economia chinesa está a acentuar-se e prevê um “abrandamento mais acentuado no horizonte”.

“Os dados sugerem que o crescimento económico enfrenta renovadas pressões negativas. Mesmo com políticas fiscais mais favoráveis, a actividade da construção permanecerá sob pressão nos próximos trimestres, quando o recente ‘boom’ do desenvolvimento imobiliário relaxar”, considerou o analista Julian Evans-Pritchard, num relatório.

Dizer que a produção industrial é utilizada pelas estatísticas chinesas para medir a actividade das grandes empresas, com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).