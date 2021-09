Produção diamantífera contraiu 10% em Agosto

A produção diamantífera no País situou-se em 1 milhão de quilates em Agosto, menos 10% que os 1,1 milhões de quilates produzidos em Julho, de acordo com dados da Administração Geral Tributária (AGT) relativos à evolução da receita tributária do sector.

Os números indicam que, em Agosto, quando as gemas angolanas foram vendidas ao preço médio de 332,84 USD por quilate, o volume de transacções caiu para 156,4 milhões USD, menos que os 219,9 milhões USD de Julho ou uma queda de cerca de 28%.

O valor arrecadado em receitas públicas, caiu, em Agosto, para 7,4 mil milhões Kz, menos 29% que o valor de 10,5 mil milhões registado no mês anterior, de acordo com os números da AGT.

De Janeiro a Agosto, a produção acumulada de diamantes ascendeu a 5,5 milhões de quilates, com as compras a situarem-se num total de 875,7 mil milhões Kz e as receitas em 42,2 mil milhões Kz.

Segundo dados divulgados pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, no 6º Conselho Consultivo do pelouro, realizado em Agosto, em N’Dalatando (Cuanza-Norte), a produção diamantífera angolana manteve-se estável entre 2017 e 2019, tendo conhecido uma significativa redução em 2020, devido aos efeitos das restrições impostas para conter a propagação da pandemia da COVID-19.