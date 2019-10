Produção de petróleo vai aumentar 35 mil barris dia em 2020

A produção de petróleo de Angola vai aumentar 35 mil barris/dia até 2020, segundo avançou o Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso à nação.

“No sector dos Recursos Minerais e Petróleos, estamos com uma produção média de 1.401.235 barris/dia com o prognóstico de subir para 1.436.900 barris/dia em 2020”, disse o Titular do Poder Executivo.

Os últimos dados indicam que a produção de petróleo bruto em Angola au-mentou para 1.369.000 barris/dia em Setembro do ano em curso, quando em Agosto fixou-se em 1.328.000 barris/dias. Este mês, Outubro, segundo João Lourenço, a produção está em tordo dos 1.401.235, um pouco abaixo dos 1.473.300 barris/dia produzidos em 2018.

Durante o discurso de 53 páginas que leu durante duas horas, João Lourenço fez também menção que foi aprovado o novo modelo de organização do sector, tendo sido criada a Agência Nacional de Petróleo e Gás como concessionária nacional, deixando a Sonangol de exercer essa função, e também o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, com vista a regular, fiscalizar e controlar as actividades relacionadas com os derivados do petróleo.

“Foi também aprovada a estratégia geral de atribuição das concessões petrolíferas para o período de 2019-2025 e iniciada, no passado mês de Agosto, a implementação do Programa de Licitações previsto para o ano de 2019”, disse o Presidente da República.