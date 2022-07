Processos instruídos pela CMC aumentam em 60% no II trimestre

Os processos instruídos pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) às entidades supervisionadas aumentaram em 60% no II trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior do corrente ano.

Com efeito, de Maio a Junho foram instruídos um total de oito processos sancionatórios por violação de deveres e normas no exercício das actividades.

Os bancos registaram maior número de violações num total de três, nomeadamente do dever de respeitar regras de conflito de interesses, de verificar a legitimidade do ordenador e o dever de executar a ordem dentro do prazo de validade.

Seguem-se os peritos pelo Peritos Avaliadores de Imóveis (PAI) e as Sociedades Gestoras de Organismo de Investimento Colectivo (SGOIC), duas, e pelas corretoras com uma violação.

Da totalidade de processos instruídos no trimestre, cinco encontram-se encerrados e três permanecem em curso. Os processos encerrados resultaram na aplicação de três sanções não pecuniárias e duas sanções pecuniárias, perfazendo um total de 44 milhões kz.